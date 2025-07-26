شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي بنسبة نجاح 65.01% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت،الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م، الموافق 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%.

وقدّم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الأوائل، مشيدًا بما حققوه من تفوق يستحق التقدير والإشادة، ومؤكدًا أن تفوقهم جاء ثمرة جهد متواصل، وعزيمة صادقة، ودعم كريم من الأسرة والمعلمين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق في مسيرتهم التعليمية، وأن يكونوا منارات علم وهداية في وطنهم ومجتمعهم.

وجاء أوائل القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول

علي محمد علي أحمد شلتوت

منطقة البحيرة – معهد دمنهور

649 درجة – 99.85%

المركز الثاني

معاذ أحمد رمضان حسيني مصطفى

منطقة الإسماعيلية – معهد التل الكبير

648 درجة – 99.69%

المركز الثالث مكرر

آلاء محمد عبد الفتاح محمد الفقي

منطقة الغربية – معهد فتيات القضابة (رزق السيد الفتي)

647 درجة – 99.54%

المركز الثالث مكرر

محمد عطية حمدي محمد بهنسي

منطقة الشرقية – معهد شنبارة الميمونة

647 درجة – 99.54%

المركز الثالث مكرر

محمد مصطفى عبد اللطيف عبد الحاكم خليل

منطقة الأقصر – معهد الأقصر

647 درجة – 99.54%

المركز السادس مكرر (جميع الأسماء التالية حصلت على 646 درجة – 99.38%)

أحمد الحسن علي حرب – البحيرة – معهد دمنهور النموذجي

أحمد ممدوح محمد إبراهيم الحداد – البحيرة – معهد نصر الله

السيد محمد السيد محمد جبريل – البحيرة – معهد كوم حمادة

جنا محمود حسني سليم أحمد – الشرقية – معهد فتيات الشيخ

إبراهيم عطية بالنخاس

خالد محمد عماد الدين محمد السعيد – الشرقية – معهد منشأة أبو عمر

سارة أحمد حجاج عبد النبي عبد السلام – الجيزة – معهد فتيات قرطبة الخاص عربي

عامر عبد الرحمن صلاح علي محمد – الشرقية – معهد المشاعلة

محمد صبحي محمد حسين خليف – البحر الأحمر – معهد الغردقة

محمد عبد النبي أحمد محمد يوسف – الشرقية – معهد المجفف

محمود أحمد رضا علي سالم – الدقهلية – معهد برج النور الحمص

مي أحمد عبد الله الشهاوي – الغربية – معهد فتيات الجابرية

نورا بدر عباس أحمد الخولي – المنوفية – معهد فتيات العربي بأبي رقبة النموذجي