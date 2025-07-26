شكرا لقرائتكم خبر عن 57 شهيدا و512 مصابا بقصف إسرائيلى على غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن 57 شهيدا (منهم 3 شهداء تم انتشالهم)، وصلوا إلى مستشفيات القطاع، بالإضافة إلى 512 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت في بيان اليوم الجمعة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,733 شهيدًا و 144,477 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، مؤكدة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأضافت: "تم إضافة عدد من الشهداء إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين، و بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 8,581 شهيدًا و 32,463 إصابة".

وتابعت:" بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 29 شهيدًا وأكثر من 165 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,121 شهيدًا وأكثر من 7,485 إصابة.