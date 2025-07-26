شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعى مدينة رأس الحكمة الجديدة ومدينة شمس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن برنامج زيارته اليوم لعدد من المشروعات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، استعرض خلاله الموقف التنفيذي لأعمال مشروعي مدينة رأس الحكمة الجديدة ومدينة شمس الحكمة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومسئولي وزارة الإسكان ومحافظة مطروح.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مُؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعات حضارية.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، تتولى تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضي البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، وقطع الأراضي البديلة بالمنطقة الواقعة جنوب مشروع القطار السريع، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة، وفقاً للمخطط، على مناطق سكنية وخدمية وأنشطة تجارية واستثمارية إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

وقدّم الوزير، عرضاً، مُرفقًا به صور للموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولي لمشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، مستعرضًا في هذا الإطار جانبا من تنفيذ أعمال الفندق والمكاتب الإدارية للمنطقة والموقف التنفيذي للمناطق والأراضي الجاهزة للتسليم للجانب الإماراتي.

كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط التفصيلي لمنطقة شمس الحكمة وموقف ترفيق الأراضي البديلة بها.

وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى الحديث عن أعمال تصميم وتنفيذ الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة والتي تشمل شبكات :المياه والحريق والري والصرف الصحي وصرف المطر، كما تطرق إلى المرحلة الاولي من محطة المعالجة بقطع الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة التى تقع على مساحة 1800 فدان، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الحالي لهذه الأعمال بلغت 98% للمرحلة العاجلة.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أعمال تصميم وتنفيذ الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة والتي تشمل شبكات :المياه والحريق والري والصرف الصحي وصرف المطر، والمرحلة الاولي من محطة المعالجة بقطع الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة التى تقع على مساحة 3800 فدان، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الحالي لهذه الأعمال بلغت 100% للمرحلة العاجلة.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مدرسة تجريبي بالمنطقة تشمل 28 فصلاً دراسياً، بلغت نسبة التنفيذ فيها 80% ، ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسى المقبل.

واستعرض الوزير جهود تطوير مرافق وطرق وكهرباء المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة، مُشيراً إلى أنه تم تكليف عدد من شركات المقاولات المشهود لها بالكفاءة بأعمال المرافق والطرق والكهرباء بعدد (3) مخططات عاجلة لقبيلة "الصناقرة" بمساحة 250 فدانا، وقبيلة "الزعيرات" بمساحة 350 فدانا، وقبيلة "الجميعات" بمساحة 185 فدانا في قطاعات A – B – C بمنطقة شمس الحكمة.

وعرض اللواء حسام السيسي، وكيل وزارة النقل، والمشرف على مشروع رأس الحكمة من قِبل الوزارة، موقف التواجدات داخل المرحلتين الأولى والثانية لمشروع رأس الحكمة، كما عرض صورًا لإخلاء التواجدات على كامل المشروع بحري الطريق، خارج وداخل المرحلة الأولى.