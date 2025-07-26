شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح غدا سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الأحد سوق اليوم الواحد، بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، حيث سبق وتم افتتاح المرحلة الأولى، وشهدت أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحصولهم على السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى، ويأتي تنظيم المبادرة ضمن خطة وزارة التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

على جانب آخر، وفى نفس السياق، تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين التوسع في مبادرة سوق اليوم الواحد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين طوال الوقت، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ المبادرة، ثم انتشرت فى جميع محافظات الجمهورية لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة بأسعار مخفضة، أيضا مشاركة شركات القطاع الخاص لتوفير المنتجات.