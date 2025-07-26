شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى باعتبار مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر بأسيوط من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالسبت، 26 يوليو 2025 01:20 م
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر على النيل بأسيوط من أعمال المنفعة العامة .
كما أصدر رئيس الوزراء، عدة قرارات تتعلق بتخصيص عدد من قطع الأراضي فى عدة محافظات لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى المحافظات.
