قرار حكومى باعتبار مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر بأسيوط من أعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر على النيل بأسيوط من أعمال المنفعة العامة .



كما أصدر رئيس الوزراء، عدة قرارات تتعلق بتخصيص عدد من قطع الأراضي فى عدة محافظات لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى المحافظات.