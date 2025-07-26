شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيسة المجلس القومي للطفولة" تشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

توجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر إلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ونائبته الدكتورة هند عبد الحليم، لإصدار قرارات وتوجيهات صارمة للأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بشأن التعامل الفوري مع ظاهرة انتشار "الإسكوتر الكهربائي" المُستخدم من قبل الأطفال في الطرق العامة.

وأشادت "السنباطي"، بهذه القرارات التي من شأنها حماية الأطفال والنشء من أي مخاطر قد يتعرضون لها حال قيادتهم للإسكوتر الكهربائي، لافتة إلى أن هذه الظاهرة باتت في تزايد والتي تمثل خطر حقيقي على الأطفال والمارة بعد رصد عدد من الحوادث والتجاوزات.

وناشدت "السنباطي"، الأهالي والأسر بضرورة حماية أطفالهم من مثل هذه المخاطر، والمساهمة في منع قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي دون رقابة منهم، ومنع قيادته في الطرق العامة والسريعة، وأن يتحملوا مسئولية أطفالهم وحمايتهم، مؤكدة على أن أمن وسلامة الأطفال والمواطنين امر لا يمكن التهاون فيه.