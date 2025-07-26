خبير سموم يكشف سر مأساة المنيا: مادة قاتلة تُعطل خلايا الجسم وتؤدي للوفاة الحتمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

علق الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني، على الواقعة المأساوية التي شهدتها قرية دلجا بمركز ديرمواس، والتي راح ضحيتها 5 أطفال ووالدهم.

وقال "عبد المقصود"، عبر حسابه على فيسبوك: "تردد أن التحليل وجد مادة المبيد الحشري Chlorfenapyr"، موضحًا أنها مادة شديدة الخطورة.

وأشار "عبد المقصود"، إلى أن المبيد يعمل على شل الجهاز المسؤول عن توليد الطاقة داخل خلايا الجسم، موضحًا: "كل عضو في جسم الإنسان يحتوي على خلايا تحتاج إلى طاقة كي تعمل، ومصدر هذه الطاقة هو جهاز داخل الخلية، يشبه البطارية، يقوم بتوليد الطاقة اللازمة للوظائف الحيوية.. هذه المادة تقوم بتعطيل هذا الجهاز، فتُمنع الطاقة عن الخلايا، ما يؤدي إلى توقف الأعضاء عن العمل، وتصبح الوفاة حتمية".

وأوضح أن الأعراض تبدأ تدريجيًا وتشمل: "سخونة، ضعف عام، زغللة في العين، غثيان، ضيق في التنفس، اضطراب في ضربات القلب، فقدان للوعي، ثم الوفاة".

وأضاف: "الوفاة تحدث خلال 48 ساعة في حالة الأطفال، نظرًا لأن مادة المبيد تسيطر بسرعة على مصدر الطاقة داخل الخلايا لديهم، بينما قد تمتد فترة تطور الأعراض إلى 10 أو 15 يومًا في البالغين، وهي المدة التي يستغرقها المبيد لتعطيل الطاقة وشل الخلايا".

وأكد أنه لا يوجد علاج فعال حتى الآن: "للأسف لا يوجد عقار يمكنه إصلاح البطاريات الخلوية المتعطلة، والعلاج الوحيد هو الوقاية، وتجنّب التعرض لهذه المادة تمامًا".

ووجه "عبد المقصود"، نداءً لأصحاب القرار قائلًا: "أرجو حظر تسليم هذه المبيدات للفلاحين مباشرة، وقصر تسليمها على موظفي الوحدات الزراعية، على أن تتم عملية الرش تحت إشرافهم ومسؤوليتهم الكاملة، مع ضرورة عدم ترك أي بقايا من المبيد لدى الفلاح، حتى لا يحتفظ بها داخل منزله".

