أضرار مخدر الحشيش .. صندوق مكافحة الإدمان يكشف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أضرار مخدر الحشيش مؤكدا انه يحتوى على مادة تسبب الهلاوس والضلالات، كما يسبب تعاطى مخدر الحشيش تليف الرئة والإصابة بالربو وانخفاضا في ضغط الدم واحمرار دائم في العين وضمور خلايا المخ وفقدان الشهية وضعف القدرة الجنسية والاكتئاب والقلق وقلة النوم واضطرابات في السلوك وضعف التركيز ،كذلك خلل في إدراك المسافات والزمن.

كما أن أكثر من 50% ممن يتقدمون للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن رقم "16023" كانوا يتعاطون مخدر الحشيش الأمر الذى يؤكد مدى الأضرار الجسيمة التي يسببها مخدر الحشيش على الصحة الجسدية والنفسية للشخص الذى يتعاطى هذا المخدر

كما أن السائقين الذين يقودون تحت تأثير مخدر الحشيش تزداد احتمالية وفقا لتقرير الأمم المتحدة تسببهم في الحوادث بمقدار 3 أضعاف مقارنة بغيرهم من السائقين