شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ندوة إرشادية لمزارعى 13 محافظة على مواجهة التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، 40 ندوة إرشادية مكثفة خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي، في مجال مواجهة التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وقال الدكتور ياسر الحيمري مدير المعهد، ان ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة تكثيف التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وفي إطار الجهود المستمر لدعم المزارعين وتمكينهم من مواجهة التحديات المناخية.

واوضح مدير المعهد ان تلك الندوات استفاد منها نحو 1200 مزارع في 13 محافظة: قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الفيوم، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، والمنوفية، لافتا الى انه تم تزويد المستفيدين بالمعلومات والمهارات اللازمة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.

وتابع الحيمري ان الندوات ركزت على عدة محاور حيوية تهدف إلى تعزيز صمود القطاع الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية، من بينها: توضيح تأثيرات هذه التغيرات على إنتاجية المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي المصري، فضلا عن تقديم حلول عملية ومبتكرة للحد من هذه الآثار، اضافة الى تعزيز مفهوم الزراعة الذكية لتحسين الإنتاج وتقليل التأثيرات البيئية، التحول نحو نظم زراعية تضمن الأمن الغذائي، وتحسن كفاءة استخدام الموارد، وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية.

وقال انه تم تعريف المزارعين بأحدث التقنيات لمواجهة التحديات، مثل استخدام أصناف نباتية مقاومة للجفاف والحرارة، وتطبيق نظم الري الحديثة، وتبني ممارسات زراعية مستدامة تقلل من الانبعاثات الكربونية.

وأكد المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، أن هذه الفعاليات تندرج ضمن خطة المعهد المكثفة لتنمية معارف ومهارات الموارد البشرية بالقطاع الزراعي، وفي إطار شراكة وثيقة مع كافة التخصصات بمركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، بهدف الارتقاء بالإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

