تنسيق الجامعات 2025.. تحذيرات من تعديل محل الإقامة للالتحاق بالجامعات

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أنه لا يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي، حيث إن التوزيع الجغرافي يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

كشف مصدر مسئول من وزارة التعليم العالى، عن توقعات إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى والجدول الزمنى لإتاحة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موضحا أن الإعلان سيكون خلال الأسبوع الجارى، وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق من إعداد شرائح المجموع التكرارى لطلاب الثانوية العامة وفقا للاسطوانة المقدمة من وزارة التربية والتعليم التى تتضمن نتيجة الثانوية العامة، وأن بمجرد الانتهاء من إعداد المجموع التكرارى سيتم وضع الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى والجدول الزمنى لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى ثم إتاحة تسجيل الرغبات.

وكان مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد، قد أكد أن تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى مجانا لطلاب الثانوية العامة ويتم تسجيل الرغبات عبر الحاسب الآلى الشخصى للطالب ويتم إتاحته على مدار الـ 24 ساعة، وكذلك من خلال معامل تنسيق الكليات بالجامعات الحكومية والتى تستقبل الطلاب للتقدم برغباتهم.