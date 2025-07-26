شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سموم يكشف سبب وفاة الأطفال الـ6 ووالدهم بالمنيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفاصيل جديدة، في الواقعة المأساوية التي شهدتها قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، عقب وفاة 6 أطفال ووالدهم بأعراض مرضية ظلت لغزا محيرا لبعض الوقت، خاصة أن تلك الأعراض حصدت الأطفال من الأصغر إلى الأكبر.

يكشف الدكتور محمد إسماعيل عبدالحفيظ، أستاذ علم السموم بكلية الطب فى جامعة المنيا، غموض الواقعة، خاصة انه كان المشرف على حالتى فرحة ورحمة بمستشفى الصدر بالمنيا.

ويقول الدكتور محمد إسماعيل، إن سبب وفاة الاطفال الـ 6 ووالدهم مادة سامة وقد تم تحديد المادة السامة على أنها مبيد "كلورفينابير" المستخدم فى الزراعة لمكافحة الآفات. هذه المادة تعمل على تعطيل عملية إنتاج الطاقة داخل خلايا الجسم، مما يؤدى إلى فشل شامل وموت الأنسجة، مما يجعلها قاتلة بجرعات صغيرة جدًا .

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل أن الجرعة القاتلة من هذا المبيد نصف جرام فقط كافية لقتل إنسان بالغ، و هذا المبيد ليس له ترياق ، مما يجعل العلاج صعبا أو مستحيلا بمجرد ظهور الأعراض، خاصة ان هذا المبيد جديد وكانت هذه الحالة تمثل تحديا كبيرا لأن التحاليل المخبرية التقليدية لا تكشف عن هذه المادة بسهولة .

واستطرد أستاذ السموم قائلا تم تشخيص الحالة بعد مشاورات مكثفة مع خبراء السموم فى جامعتى الإسكندرية وعين شمس، حيث تمت مقارنة الأعراض بحالات نادرة سابقة، كانت فى محافظة البحيرة، وبالفعل كانت تلك الاعراض مشابه لها تمام، وكان ذلك هو الخيط الذى وصلنا لحقيقة الوفاة.

وعن أن الوفاة للأطفال من الأصغر إلى الأكبر قال إسماعيل إن ذلك يعتمد على قوة ومناعة الجسم، هذا المبيد قاتل وله أعراض تظهر بعد ساعات أو أيام حسب قوة تحمل الجسم، والأعراض التى ظهرت على الضحايا تشمل اضطرابات مفاجئة فى ضربات القلب، تليها توقف كامل لعضلة القلب والوظائف الحيوية كانت تبدو مستقرة فى البداية قبل التدهور المفاجئ والمميت، هذه الأعراض تختلف عن التسمم بالمبيدات العضوية الفوسفاتية أو الكارباماتية، والتى تسبب أعراض مثل التدميع والسعال والقيء وضعف العضلات .

وقال: "كنت أشرف على حالتى رحمة وفرحة وفى بداية دخلوهما المستشفى كانتا مستقرتين، وبالتالى تم التصريح لهما بالخروج، لكن بعد الخروج بوقت قصير زادت حالة رحمة الطفلة الخامسة، ومن هنا كان لابد من البحث، حتى توصلت لنوع السم، وهو لم يستخدم من قبل إلا مرة أو مرتين احدهما عندما تم وضع هذا المبيد فى تورته بباكستان وكانت كافية لقتل 31 شخصا فى ذلك الوقت .

وفى نفس السياق تواصل النيابة العامة تحقيقتها مع والدة الأطفال والزوجة الثانية والجد لفك لغز الوفيات، وقيام فريق من النيابة بفحص المنزل بالتنسيق مع الصحة، واخذ عينات من كل شئ مياه وطعام وخبز وطيور، كما يتم التعامل مع لو كان هناك كاميرات مراقبه يمكن الاستعانة بها.