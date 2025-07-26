شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. موعد انطلاق المرحلة الأولى وإتاحة تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول من وزارة التعليم العالى، عن توقعات إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى والجدول الزمنى لإتاحة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موضحا أن الإعلان سيكون خلال الأسبوع الجارى، وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق من إعداد شرائح المجموع التكرارى لطلاب الثانوية العامة وفقا للاسطوانة المقدمة من وزارة التربية والتعليم التى تتضمن نتيجة الثانوية العامة، وأن بمجرد الانتهاء من إعداد المجموع التكرارى سيتم وضع الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى والجدول الزمنى لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى ثم إتاحة تسجيل الرغبات.

وكان مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد، قد أكد أن تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى مجانا لطلاب الثانوية العامة ويتم تسجيل الرغبات عبر الحاسب الآلى الشخصى للطالب ويتم إتاحته على مدار الـ 24 ساعة، وكذلك من خلال معامل تنسيق الكليات بالجامعات الحكومية والتى تستقبل الطلاب للتقدم برغباتهم.

وأكد مكتب التنسيق أنه يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.