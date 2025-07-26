خاص.. تغييرات موسعة بقيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قرارًا بإجراء حركة تغييرات موسعة في عدد من المواقع القيادية بالشركة.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير الأداء ودعم مواقع العمل بالكفاءات اللازمة لضمان استمرارية تقديم خدمة كهرباء مستقرة وآمنة للمواطنين.

وتضمنت الحركة القرارات التالية:

- تكليف المهندس طارق حسين، رئيس قطاع تشغيل شمال الشرقية، بالإشراف على رئاسة قطاعات سيناء والبحر الأحمر.

- نقل المهندس خالد البدري، رئيس قطاع تشغيل البحر الأحمر، لتولي رئاسة قطاع وسط الشرقية.

- نقل المهندسة غادة البنا، رئيس قطاع شمال الإسماعيلية، لتولي رئاسة قطاع الشؤون الفنية.

- نقل المهندسة أسماء أبو بكر، رئيس قطاع الشؤون الفنية، لتتولى رئاسة قطاع شمال الإسماعيلية.

- نقل المهندسة عزة بدر، رئيس قطاع التحكم، لتولي رئاسة قطاع تشغيل السويس.

- نقل المهندس عادل سالم، رئيس قطاع تشغيل السويس، لتولي رئاسة قطاع شمال الشرقية.

- نقل المهندس جمال صديق، رئيس قطاع وسط الشرقية، لتولي رئاسة قطاع جنوب الإسماعيلية.

- نقل المهندس أحمد نبيل، رئيس قطاع تشغيل جنوب الإسماعيلية، لتولي رئاسة قطاع البحر الأحمر.

