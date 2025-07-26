شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 26-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة السبت، 26 يوليو 2025 12:00 م

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية ، اليوم السبت 26-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية: الطماطم 7.5 جنيه

البصل 11 جنيها . ‏‎‏‎‏‎البطاطس 13 جنيها الجزر 25 جنيها. بطاطا 12.5 جنيه. الخيار بـ 19 جنيها الباذنجان الأبيض بـ 12 جنيها . الكوسة بـ 14 جنيها. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 12 جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 13 جنيها. الفلفل الألوان بـ 25 جنيها . الليمون بـ 30 جنيها . الموز البلدي بـ 45 جنيها. عنب أحمر بـ 50 جنيها .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز