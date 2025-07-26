الارشيف / أخبار مصر

أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 26-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 26-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 26-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

السبت، 26 يوليو 2025 12:00 م

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية ، اليوم السبت 26-7-2025  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية:

الطماطم 7.5 جنيه 


البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎البطاطس 13 جنيها

الجزر 25 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 19 جنيها

الباذنجان الأبيض بـ 12 جنيها .

الكوسة بـ 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 12 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 13 جنيها.

الفلفل الألوان بـ 25  جنيها .

الليمون بـ 30 جنيها .

الموز البلدي بـ 45 جنيها.

عنب أحمر بـ 50 جنيها .

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements