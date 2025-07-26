شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 26-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبةالسبت، 26 يوليو 2025 12:00 م
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية ، اليوم السبت 26-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية:
الطماطم 7.5 جنيه
البصل 11 جنيها .
البطاطس 13 جنيها
الجزر 25 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 19 جنيها
الباذنجان الأبيض بـ 12 جنيها .
الكوسة بـ 14 جنيها.
الباذنجان العروس 12 جنيها .
الفلفل البلدي بـ 13 جنيها.
الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .
الليمون بـ 30 جنيها .
الموز البلدي بـ 45 جنيها.
عنب أحمر بـ 50 جنيها .
