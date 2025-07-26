شكرا لقرائتكم خبر عن "الكنز" مؤتمر الفنون والإبداع 2025 بأسقفية الشباب فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب، مؤتمرًا تحت عنوان "الكنز" مؤتمر الفنون والإبداع - صيف 2025، في بيت "القديس مار مرقس الرسول" للمؤتمرات بمنطقة أبو تلات بالإسكندرية، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

وتضمن المؤتمر محاضرات في الموضوعات التالية:

١- "ما هو الكنز" وألقاها نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب عبر شبكة الإنترنت.

٢- "كيف نخدم بمواهبنا" وألقاها نيافة الأنبا رافائيل.

٣- "فنعرفه بثبات" وألقاها الأب القمص يوسف سمير كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر.

٤- "البوصلة" وألقاها الأب القس موسى وليم كاهن كنيسة القديس مار بولس الرسول بالعبور.

٥- "معوقات الوصول للكنز والتغلب عليها" وألقاها الأب القس داود الأمير الكاهن العام بإيبارشية نقادة وقوص.

وشمل المؤتمر محاضرات عملية وورش تدريبية في مجالات: المسرح والموسيقى والكورال والفنون التشكيلية والابتكارات الهندسية والعلمية والكمبيوتر Ai for all.

وشارك في المؤتمر ما يقرب من ٥٠٠ شاب وشابة من مختلف إيبارشيات الجمهورية ومن بعض دول المهجر.