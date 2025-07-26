شكرا لقرائتكم خبر عن "الكنز" مؤتمر الفنون والإبداع 2025 بأسقفية الشباب فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدىالسبت، 26 يوليو 2025 11:56 ص
نظمت مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب، مؤتمرًا تحت عنوان "الكنز" مؤتمر الفنون والإبداع - صيف 2025، في بيت "القديس مار مرقس الرسول" للمؤتمرات بمنطقة أبو تلات بالإسكندرية، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.
وتضمن المؤتمر محاضرات في الموضوعات التالية:
١- "ما هو الكنز" وألقاها نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب عبر شبكة الإنترنت.
٢- "كيف نخدم بمواهبنا" وألقاها نيافة الأنبا رافائيل.
٣- "فنعرفه بثبات" وألقاها الأب القمص يوسف سمير كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر.
٤- "البوصلة" وألقاها الأب القس موسى وليم كاهن كنيسة القديس مار بولس الرسول بالعبور.
٥- "معوقات الوصول للكنز والتغلب عليها" وألقاها الأب القس داود الأمير الكاهن العام بإيبارشية نقادة وقوص.
وشمل المؤتمر محاضرات عملية وورش تدريبية في مجالات: المسرح والموسيقى والكورال والفنون التشكيلية والابتكارات الهندسية والعلمية والكمبيوتر Ai for all.
وشارك في المؤتمر ما يقرب من ٥٠٠ شاب وشابة من مختلف إيبارشيات الجمهورية ومن بعض دول المهجر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز