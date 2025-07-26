شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تعرب عن تقديرها لدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

تُعرب الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن تقديرها العميق للدور التاريخي والراسخ الذي تقوم به مصر فى دعم القضية الفلسطينية، وتؤكد أن هذا الدور يجسّد قيم العدل، والحكمة، والمسؤولية الإنسانية التي تميز السياسات المصرية الأصيلة.

وترفض الطائفة الإنجيلية بمصر، بكل وضوح، محاولات التشكيك التي تستهدف هذا الدور المحوري، وترى فيها مواقف بعيدة عن الحقيقة والضمير الإنساني، مشددة على أن مصر، قيادةً وشعبًا، كانت ولا تزال في مقدمة الدول الساعية إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وتدعو الطائفة الإنجيلية المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل، يضمن كرامة الإنسان، ويحفظ الأمن الإقليمي، ويُنهي دوامة الصراع التي طال أمدها، في ظل التزام مشترك بقيم السلام والعدالة.

وتابعت: "إن تحقيق العدالة هو مدخل أساسي لأي استقرار في المنطقة، ولا سبيل إلى سلام حقيقي دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني".