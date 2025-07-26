شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. ما القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات؟ والان مع تفاصيل الخبر

استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية لعام 2025، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/ أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأكد مكتب التنسيق أنه يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.