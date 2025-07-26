شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الظلم يعلن مسئوليته عن هجوم المحكمة في إيران.. و5 قتلى كحصيلة أولية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن 5 أشخاص قتلوا في الهجوم المسلح، الذى استهدف محكمة في مدينة زاهدان اليوم السبت.

وأفاد مراسل وكالة مهر أن مسلحين مجهولين هاجموا مبنى وزارة العدل في زاهدان، وأصيب عدة أشخاص في الحادث، وتواجدت فرق الطوارئ في مكان الحادث.

وتم إخراج عدد من المصابين في الحادث من مبنى العدل بمساعدة قوات الإنقاذ ونقلهم إلى المراكز الطبية بسيارات الإسعاف.

كما يغادر العملاء وموظفو العدالة مكان الحادث بمساعدة قوات الأمن وإنفاذ القانونـ وعقب الحادث الإرهابي الذي وقع في مركز العدالة في زاهدان وتجمع قوات الأمن حول مبنى المحكمة، سمع قبل دقائق عدة انفجارات في محيط مبنى المحكمة، والآن يسمع إطلاق نار.

وأعلنت جماعة "جيش الظلم" مسؤوليتها عن هذا العمل الإرهابي.