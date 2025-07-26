شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: منع سير الإسكوتر بالشوارع العامة حفاظًا على حياة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

بدأت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملات مكثفة لضبط ومنع سير "الاسكوتر الكهربائي" الذي يقوده الأطفال في الشوارع العامة، وذلك بعد تزايد الشكاوى من المواطنين بشأن الحوادث والمخاطر الناتجة عن استخدامه.

وأكدت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة رصدت في الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة قيادة الأطفال للاسكوتر الكهربائي، والذي يشبه الموتوسيكل الصغير ويتميز بسرعته العالية وعدم صدور صوت عنه، ما يشكل خطورة على قائديه والمارة.

وأوضحت عبد الحليم، أن الاسكوتر غير مرخص، ولا تنطبق عليه المواصفات التي تتيح ترخيصه من إدارة المرور، مما يجعله خارج نطاق التقنين القانوني، مشيرة إلى أن بعض الأطفال يقودونه بتهور ما يؤدي إلى حوادث متكررة.

وأشارت إلى أن المحافظ أصدر توجيهات واضحة لرؤساء الأحياء والمراكز بتنفيذ حملات لضبط الاسكوتر والتحفظ عليه، خاصة بعد ثبوت استخدامه في وقائع مخالفة للقانون.

ولفتت نائب المحافظ، إلى أن المحافظة بدأت في تنفيذ حملات توعية موجهة لأولياء الأمور للتنبيه بخطورة هذا النوع من المركبات على حياة الأطفال، كما يجري حالياً حصر الجهات التي تقوم بتأجير تلك المركبات.

كما أوضحت أن هناك تواصلاً مع الشركات الناشئة للتفرقة بين "السكوتر الكهربائي" الذي يستخدم للوقوف عليه، والذي لا يشمله القرار، وبين الاسكوتر الشبيه بالموتوسيكل، الذي يُمنع استخدامه في الطرق العامة.

وفي ختام المداخلة، أكدت عبد الحليم أن المحافظة تدرس حالياً إمكانية تخصيص أماكن مغلقة وآمنة يمكن فيها استخدام هذا النوع من المركبات بشكل لا يعرض حياة المستخدمين أو المارة للخطر.