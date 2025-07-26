شكرا لقرائتكم خبر عن 31 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة بينهم 13 من "المجوعين" قسرا والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصادر طبية فلسطينية، إن 31 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت بينهم 13 من المجوعين قسرا بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

واستشهد مواطن، وأصيب آخرون، صباح اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم البريج، ومدينة خان يونس، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد المواطن تامر أبو دقة وإصابة آخر، جراء استهداف مدفعية الاحتلال منزلا في منطقة بلوك 3 بمخيم البريج.

وحسب المصادر ذاتها، أصيب عدد من المواطنين بجروح، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,676 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة و143,965 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.