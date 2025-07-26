شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شهيدا جراء استهداف الاحتلال طالبى المساعدات بمحيط محور موراج جنوب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدفاع المدني بغزة، عن سقوط 12 شهيدا جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات في محيط محور موراج جنوب مدينة خان يونس فى قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ودعت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، لمظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة التبادل.