شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية لعام 2025، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/ أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأكد مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد ، أن تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى مجانا لطلاب الثانوية العامة ويتم تسجيل الرغبات عبر الحاسب الآلى الشخصى للطالب ويتم إتاحته على مدار الـ 24 ساعة، وكذلك من خلال معامل تنسيق الكليات بالجامعات الحكومية والتى تستقبل الطلاب للتقدم برغباتهم.