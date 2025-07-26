شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لـ"المركزي لمتبقيات المبيدات والتصديري للصناعات الغذائية" حول سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورشة عمل حول "أثر أهم الملوثات على سلامة الصناعات الغذائية".

أقيمت الورشة بمقر المجلس في القاهرة، وشهدت حضورًا تجاوز 50 شركة عاملة في هذا المجال.

وصرحت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار توجيهات الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف تكثيف التعاون ودعم القطاعات التي تعمل على زيادة الصادرات المصرية الزراعية والغذائية.

وأشارت عبد اللاه إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، والذي يشمل العديد من الفعاليات الأخرى. وقد تناولت الورشة مجموعة من الموضوعات الهامة التي يقدمها المعمل للعاملين في هذا القطاع، وتشمل خدمات تحليلية واستشارات فنية وتدريب وغيرها من الخدمات.

وأضافت أن من أبرز الموضوعات التي تضمنتها ورشة العمل: أهم مصادر التلوث من السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، العقاقير البيطرية، العناصر الثقيلة في الأغذية، والملوثات الميكروبيولوجية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي، ومدى مطابقتها للمواصفات المحلية والدولية. كما تم مناقشة دور المعمل في هذه الجوانب ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، وأثر ذلك في فتح أسواق دولية جديدة ودور المعمل في تحقيق ذلك.

افتتح فعاليات ورشة العمل كل من هبة سهيل، مدير المعارض وخدمة الأعضاء بالمجلس، والدكتورة منى خورشيد، وكيل المعمل والمدير الفني، ممثلة عن مدير المعمل. وقد شارك من المعمل في الحضور نخبة من المتخصصين منهم الدكتور أحمد ممدوح (رئيس قسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية)، الدكتورة لمياء رياض (رئيس قسم العقاقير البيطرية)، الدكتور طاهر قدح (رئيس قسم الفحص الظاهري والحسي ومدير التسويق)، الدكتورة نرمين جاد (نائب رئيس قسم العقاقير البيطرية)، الدكتور علاء الدين فتحي (نائب رئيس قسم السموم الفطرية)، الدكتور محمد كيلاني (نائب رئيس قسم الميكروبيولوجي)، الدكتور محمود السيسي (مدير مركز التدريب بالمعمل)، والدكتور عمر خالد (قسم العقاقير البيطرية).