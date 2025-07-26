شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 42 ألف رأس ماشية فى الجيزة ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ حملات التوعية والإرشاد وتسيير القوافل البيطرية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة دعمًا للمربين وحفاظًا على الثروة الحيوانية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالثروة الحيوانية كونها عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن محافظة الجيزة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والبيطري للمربين والمزارعين بما يسهم في تحسين الإنتاجية والحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات.

وتلقى المحافظ تقريرًا من مديرية الطب البيطري بالجيزة، كشف عن تحصين 42124 رأس ماشية خلال الثلاثة أسابيع الماضية، ضد أمراض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، والجلد العقدي، وجدري الضأن، وطاعون المجترات الصغيرة، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية.

وفي مجال إدارة المجازر، أوضح التقرير أنه تم إصدار 310 تصريحًا لذبح 324000 طائر، ليبلغ إجمالي مذبوحات الدواجن 956162 طائرًا، بالإضافة إلى ذبح 6218 رأس ماشية بالمجازر الحكومية، بهدف توفير لحوم آمنة وصحية للأسواق.

وفي إطار جهود الصحة العامة ومكافحة الأمراض المشتركة، واستمرارًا لجهود تحسين السلالات، تم إجراء اختبارات البروسيلا لـ 908 رؤوس ماشية، وتحصين 437 رأسًا، إلى جانب إجراء اختبارات الدرن لـ 542 رأسًا من الأبقار والجاموس، وتحصين وتعقيم 436 كلبًا ضالًا، بالتعاون مع المجتمع المدني.

وفيما يخص التوعية والإرشاد، تم عقد 266 ندوة توعوية تناولت أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، إلى جانب ترقيم وتأمين 1379 رأس ماشية.

وشهدت القوافل البيطرية المجانية، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث بالبدرشين، العلاج لـ 4802 حالة، إضافة إلى التعاون مع مستشفى برك الخيري للخيول لعقد ندوات متخصصة في رعاية الخيول.

وفي مجال التفتيش على اللحوم، تم ضبط نحو 11 طنًا من مصنعات وهياكل ومفروم الدواجن، والدهون، والدبرويات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 31 محضرًا، تنفيذًا لدور المديرية في حماية صحة المواطنين من السلع الغذائية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات.