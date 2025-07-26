شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن توصيات ورشة عمل تنمية المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التوصيات النهائية لورشة العمل التدريبية لتنمية المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع الزراعي، والتي نظمها قطاع الإرشاد الزراعي بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية "كاردني".

صرح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن هذه التوصيات، التي أكد عليها المشاركون، تمثل خطوة أولى نحو ترسيخ ثقافة التطوير الذاتي داخل مؤسسات القطاع الزراعي لمواكبة مستجدات الإدارة الحديثة، والمساهمة في بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التغيير وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار إلى أن الورشة سعت لتنمية الوعي بأهمية المهارات الشخصية وبناء القدرات المؤسسية في مجالات الاتصال الفعال، العمل الجماعي، القيادة، التفكير النقدي، والتكيف مع المتغيرات.

وأكد المشاركون على أهمية تعزيز الوعي المؤسسي بقيمة المهارات الشخصية، وإطلاق حملات توعوية لترسيخ هذا المفهوم كعامل حاسم في تحسين الأداء الفردي والجماعي.

وأضاف عزوز أن التوصيات شملت أيضًا دمج مؤشرات المهارات السلوكية في منظومة تقييم الأداء الوظيفي، إلى جانب الكفاءات الفنية، لتكوين صورة شاملة عن كفاءة العامل.

كما أوصت بتطوير كفاءات الاتصال والعمل التشاركي، وتنظيم برامج تدريبية دورية تركز على مهارات الاتصال البناء، الاستماع النشط، وإدارة فرق العمل بفعالية لدعم مناخ التعاون والتكامل.

كما تضمنت التوصيات تشجيع إنشاء فرق عمل متعددة التخصصات لتعزيز العمل التشاركي وتنفيذ المهام بمنهجية جماعية، وتمكين القيادات الوسطى والصف الثاني من خلال مسارات تدريبية متخصصة في تنمية المهارات القيادية، خاصة في القيادة التحويلية، إدارة الأزمات، التفاوض، وحل النزاعات المؤسسية.

وأكد المشاركون على أهمية اعتماد نماذج محاكاة مهنية لتدريب العاملين على اتخاذ القرار في بيئات زراعية واقعية، لتعزيز القدرة على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار الرشيد تحت الضغط، مع تكامل المهارات الفنية والسلوكية، وتصميم حقائب تدريبية تطبيقية تمزج بين المعرفة التقنية الزراعية ومهارات التعامل الإنساني، خاصة في مجالات الإرشاد والتواصل المجتمعي مع المزارعين.

وأشار عزوز إلى أهمية ربط البرامج الفنية بجوانب المهارات الناعمة لضمان تقديم خدمات زراعية ذات جودة عالية تراعي البعد الإنساني والاجتماعي للمهنة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التحول المؤسسي والتكنولوجي، وتنفيذ برامج تأهيلية لتعزيز المرونة المؤسسية عبر تنمية قدرات العاملين على استيعاب التحول الرقمي والتعامل مع نظم الإدارة الذكية والتغيرات التشريعية والتنظيمية.

وشملت التوصيات النهائية أيضًا توفير تدريبات تفاعلية تحاكي مواقف التغيير الإداري لإكساب المشاركين مهارات التكيف السريع، إدارة المقاومة، وتوظيف التغيير كفرصة للتطوير والتحسين.

وكان الدكتور علاء عزوز، والدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور موفق السرحان المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، قد افتتحوا ورشة العمل التدريبية كجزء من سلسلة ورش عمل متخصصة مخطط تنظيمها لتعزيز المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع الزراعي، بالتعاون مع جهات وطنية وإقليمية معنية ببناء القدرات والتنمية البشرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة برفع كفاءة الخدمات الإرشادية والفنية المقدمة للفلاحين والمزارعين، لتحقيق أهداف الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة الريفية.

