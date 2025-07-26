الارشيف / أخبار مصر

مياه الشرب بالجيزة: عودة المياه تدريجيًا لبشتيل البلد ووراق العرب

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

السبت، 26 يوليو 2025 10:47 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق: "جزيرة محمد، عزبة الخلايفة، مخزن الأنابيب، بشتيل البلد، المسابك، فيلا مرجان، جزء من وراق العرب".

وأوضحت في بيان لها أن ذلك جاء بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 800 مم على الخط القائم بعيدًا عن محطة مترو الطريق الدائري" الخط الثالث".

وأكدت الشركة، توفيرها سيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال، وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

