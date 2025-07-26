شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالجيزة: عودة المياه تدريجيًا لبشتيل البلد ووراق العرب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق: "جزيرة محمد، عزبة الخلايفة، مخزن الأنابيب، بشتيل البلد، المسابك، فيلا مرجان، جزء من وراق العرب".

وأوضحت في بيان لها أن ذلك جاء بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 800 مم على الخط القائم بعيدًا عن محطة مترو الطريق الدائري" الخط الثالث".

وأكدت الشركة، توفيرها سيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال، وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.