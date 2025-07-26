شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يستقبل وفدا لبنانيا لتعزيز التضامن النقابي العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اتحاد العمال، وفدا رفيع المستوى من الاتحاد العام لعمال الغزل والنسيج في لبنان، في إطار التزام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتعزيز أواصر التعاون النقابي العربي المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

يأتي هذا الاستقبال ضمن زيارة الوفد اللبناني الرسمية إلى القاهرة، والتي تمت باستضافة من النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بمصر، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم.

رحب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالوفد اللبناني، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري واللبناني، وأشاد الجمل بالدور المحوري الذي تلعبه النقابات العمالية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة العربية.

ومن جانبه، أعرب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بمصر، عن سعادته البالغة باستضافة هذا الوفد الشقيق، وقال إبراهيم: "يشرفنا في النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج أن نستقبل إخواننا من لبنان، هذه الزيارة تجسد التضامن النقابي العربي الأصيل، وتؤكد على أن روابط الأخوة بين عمالنا أقوى من أي تحديات، نؤمن بأن تبادل الخبرات والتجارب بيننا سيُسهم في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم، خاصة في قطاع الغزل والنسيج الذي يمثل عصب الصناعة في بلدينا".

ركز الاجتماع على سبل تعزيز العمل النقابي العربي المشترك، وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق العمال ورفع كفاءات العمل النقابي. كما تناول الجانبان بحث آليات التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك الآثار السلبية للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وانعكاساته على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للعمال والشعب اللبناني الشقيق.

وأكد الطرفان على أهمية توحيد المواقف العمالية العربية، وضرورة تعزيز التضامن بين النقابات لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات العالمية على أسواق العمل وحقوق العمال.

وأعرب الوفد اللبناني عن خالص شكره وتقديره للاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين أن مصر ستظل دائمًا الداعم الرئيسي للعمل العربي المشترك والتضامن النقابي الأصيل.

ترأس الوفد اللبناني شفيق سعد الدين حميدي صقر، وحضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، برئاسة السيد سعد الدين صقر، الأمين العام.

من الجانب المصري، كان في استقبال الوفد، كل من: عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عيد مرسال، الأمين العام، وهشام رضوان، أمين الصندوق، وأشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد، وحضورعبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج.