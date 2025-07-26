شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تفعل "التخلص الفورى" لتأمين الأسرى الإسرائيليين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال ضابط في أمن الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، إن المقاومة رفعت الجهوزية لدى جميع وحدات تأمين الأسرى الإسرائيليين في القطاع بما في ذلك العمل وفق بروتوكول "التخلص الفوري" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا البروتوكول.

وأوضح الضابط في أمن المقاومة لمنصة "الحارس" التابعة للمقاومة، أن هذا الإجراء يأتي في ظل وجود تقديرات بإمكانية قيام الاحتلال الإسرائيلي بعمليات خاصة بقصد تحرير أسرى في غزة.

ودعا الضابط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تصرف مشبوه أو سلوك مريب سواءً لأشخاص أو مركبات.

وكشفت تقديرات لدى المقاومة بإمكانية قيام إسرائيل بعمليات خاصة، بقصد تحرير الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس الماضي، استدعاء وفديهما المفاوضين بشأن هدنة في قطاع غزة من الدوحة، لمواصلة المشاورات، بعد تسليم حماس ردها على آخر المقترحات المقدّمة للحركة.

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، من أن "تضييع فرصة أُخرى، فشل أمني وسياسي، ضمن سلسلة لا تنتهي من الإخفاقات".