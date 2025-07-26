شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تشارك فى حفل العيد الوطني في السفارة المصرية بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

شارك الأنبا دانييل أسقف سيدني بأستراليا، والأنبا رويس الأسقف العام لجنوب شرق آسيا والمشرف على إيبارشية ملبورن بأستراليا، في حفل العيد الوطني المصري، الذي نظمته، أمس الأول، السفارة المصرية بمقر السفارة بالعاصمة الأسترالية كانبرا، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو.

وكان في استقبال نيافتهما السفير المصرى السفير هاني ناجي سفير مصر بأستراليا، وحرمه السيدة أمنية شكري، تضمن الحفل، الاحتفال بمرور ٧٥ سنة على بدء العلاقات الدبلوماسية المصرية الأسترالية.

وشهد الحفل القيادات السياسية والدينية الأسترالية، من بينهم وزراء وأعضاء البرلمان الفيدرالي الأسترالي، ومنهم السيدة آن علي وزيرة الأعمال الصغيرة ، التنمية الدولية والشئون متعددة الثقافات، والسيد بيتر خليل نائب وزير الدفاع الأسترالي، وهما من أصول مصرية.

وحضر الحفل رؤساء البعثات الدبلوماسية من السفراء والقناصل المعتمدين لدى أستراليا الأجانب والعرب وعدد من أبناء الجالية المصرية بأستراليا.