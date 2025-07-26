شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم ثلاثة قمامصة جددا فى إيبارشية ملبورن بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

رسم الأنبا رويس الأسقف العام لجنوب شرق آسيا والمشرف على إيبارشية ملبورن بأستراليا، ثلاثة من كهنة الإيبارشية قمامصة.

كان نيافته قد صلى القداس الإلهي يوم الأحد 13 يوليو الجاري، في كنيسة السيدة العذراء بملبورن، وخلاله منح رتبة القمصية لكاهن الكنيسة ذاتها القس حبيب جرجس يونان.

وصلى القداس الإلهي كذلك يوم الأحد الماضي في كنيسة القديس مكاريوس بملبورن، ورسم عقب صلاة الصلح كاهني الكنيسة القس ستيڤن منقريوس والقس أرسانيوس صليب في رتبة القمصية.