شكرا لقرائتكم خبر عن كرنڤال "افتقدنا بخلاصك" لشباب الأسرات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية - أسقفية الشباب، بنادى الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كرنفالًا للشباب، بمباركة وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، و الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعا.

وجاء الكرنفال بعنوان "أفتقدنا بخلاصك" المأخوذ من الآية هأَنَذَا أَسْأَلُ عَنْ غَنَمِي وَأَفْتَقِدُهَا" (حزقيال ٣٤ : ١١).

وتضمن اليوم مجموعة مميزة من الألعاب الشبابية الهادفة وفقرات فنية متنوعة منها عروض كورالات وفنون تشكيلية وغيرها، وكلمات ألقاها عدد من الأباء الكهنة والشخصيات العامة الحاضرة.

ويتكون مهرجان الأسرات الجامعية من ثلاث أنشطة رئيسية ( النشاط الروحي - النشاط الفني - النشاط الرياضي ) ويتضمنوا مواد دراسية روحية وعروض فنية وفعاليات رياضية، ويشترك فيه الشباب الجامعي.

شارك فى الكرنڤال كلاً من الراهب القمص مرقس البراموسي، الأب الربّان فيليبس عيسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس في القاهرة، القس أيلاريون القمص أرساني، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالرحاب، الإعلامي جورج رشاد، الفنان منير مكرم، مهندس الديكور فادي فوكيه، مدير التصوير الأستاذ نبيل سمير، الدكتور هناء طانيوس، الدكتور هاني هنتر، الدكتورة مريم نعيم، الفنان انطون القمص بنيامين، الأستاذة أمل موسي.

وأختتمت اللجنة المنظمة للمهرجان الكرنفال بإحتفالية أقيمت بمركز منارة العالم بالكاتدرائية لتكريم الفائزين والمشاركين فى أنشطة وفعاليات المهرجان الشتوية والتي تضم (الدراسة والمسابقة الكتابية فتشوا الكتب - مسابقة مواهب شباب الأسرات - أكاديمية المواهب).