"لاهوت أكسبلورنيشنز الكنيسة الإنجيلية" تحتفل بتخريج الدفعة 9 بماجستير الإدارة المسيحية

احتفلت كلية لاهوت المثال المسيحي بالشراكة مع لاهوت اكسبلورنيشنز بتخريج الدفعة التاسعة من ماجستير الإدارة المسيحية، وذلك بحضور القس كمال لطفي رئيس مجلس إدارة الكلية ورئيس مجمع المثال المسيحي ، والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا ، والدكتور فليب فرج مؤسس ومدير أكاديمية اكسبلورنيشنز للإدارة ، والدكتور القس چون سامي رئيس مجلس الأمناء ، والقس عاطف سيدهم عضو مجلس الأمناء .

وأقيم الاحتفال الحاشد فى قاعدة ميريلاند بالشروق ، وتحدث خلال اللقاء الدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا ، تحت عنوان "ماذا بعد؟"، عن أربعة نقاط هي ١- (التخطيط) كيف نخطط مستقبلاً لفائدة المجتمع والكنيسة؟ ، مؤكدا علي أن لم يكن المسيح هادماً للمجتمع ناقماً عليه، بل أراد احداث تغيير إيجابي بنّاء يهدف لتنمية المجمع والهيكل مما سينعكس بدوره على المجتمع ككل. وهذا عينه طبيعة دورنا بداخل كنائسنا أن نصبح مؤثرين ونُحدث تغيير إيجابي مبتدئين بأنفسنا مروراً بأسرنا ثم المخدومين حتى نصل للتأثير الإيجابي في مجتمعنا ،

وأضاف.، 2- (الاستثمار) كيف سنستثمر ونستخدم ما حصلنا عليه من معرفة؟ علينا أن نبحث عن سبل استثمار وتوظيف ما حصلنا عليه لمنفعة الأخرين، فلا قيمة لمعرفة أو علم لا يفيد أو ينفع أولاً صاحبه، ثم الأخرين. فالتعليم اللاهوتي أداة بناء رائعة في يد من حصل عليها تهدف لتطوير شخصيتك وبناء كنيستك وتوسيع دائرة خدمتك.

٣- (الآلية) كيف سنقدم المسيح للعالم؟ أكبر تحدي يواجهنا حالياً هو تقديم نموذج المسيح لهذا العالم الساقط، وهذا الأمر يحتاج إلى معرفة وأساليب نستطيع بها أن نصل لكل البعيدين عن معرفة الرب، فالدعوة والخدمة تتطلب أساليب مبتكرة مثقلة بالمعرفة والأدوات التي تساعدنا على الوصول برسالة الإنجيل لكل الأرض.

4- (النموذج) كيف سنقدم نموذجاً حقيقياً كأفراد وعائلات؟ لن ننجح في تقديم المسيح للعالم ما لم نقدم النموذج الحقيقي كأفراد وكعائلات. فدارسو اللاهوت قد وُضِعَ على عاتقهم أن يصيروا النموذج الذي سيعكس طبيعة وصفات من من درسوا وتعلموا عنه آلا وهو شخص المسيح.

وتحدث القس كمال لطفي رئيس مجلس إدارة الكلية عن تأثير الإدارة ، الدكتور فليب فرج مؤسس ومدير أكاديمية اكسبلورنيشنز للإدارة ، والقس رضا عدلي أستاذ اللاهوت حول المسح النموذج الفريد الممكن.

وشهد الحفل تخريج 36 دارس بالأكاديمية معبرين عن سعادتهم البالغة بحصولهم علي الدرجات العلمية بعد دراسة شيقة بمرحلة بحث بالأكاديمية ،

وصرح رضا عزت المستشار الإعلامي للكلية أنه حضر الحفل النائبة هيام فاروق بنيامين عضو مجلس الشيوخ والكاتبة الصحفية الكبيرة فاطمة ناعوت ، الدكتورة مروة البغدادي الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري ، القس أكرم ناجي عضو المجلس الإنجيلي العام ، الشيخ رضا البطل عضو المجلس الإنجيلي العام ، المهندس إسحق انور رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري ، القس رضا عدلي ، القس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط ، الدكتور خالد ليون إستشاري امراض القلب وقاد التسبيح حسام نبيل.

وفي نهاية الحفل التقط الخريجين عدد من الصور التذكارية وهم يلقون الكاب في الهواء تعبيراً عن سعادتهم وفرحتهم بالتخرج.