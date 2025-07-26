شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: انطلاق المرحلة السادسة من مشروع مقاومة الحشائش المائية بأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل بخصوص زيارة وفد من قطاع شئون مياه النيل برئاسة الدكتور عارف غريب لمواقع "المشروع المصري الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي بأوغندا - المرحلة السادسة" ، حيث تم تفقد أعمال التطهيرات وإنشاء سوق الأسماك بمنطقة كامونجا والجاري تنفيذها حاليا .

وأشار سويلم، إلى أن هذا المشروع الهام يأتى كاستجابة مصرية فورية لطلب الحكومة الأوغندية لمواجهة مشكلة انسداد مخرج بحيرة كيوجا بنبات ورد النيل، وهو ما نتج عنه ارتفاع منسوب البحيرة ونزوح الآلاف من سكان القرى المحيطة بالبحيرة، مشيراً إلى أنه وبناء على الإنجازات التي تحققت في المراحل الخمسة الأولى من المشروع فقد تم التوقيع على المرحلة السادسة من المشروع في الأول من نوفمبر 2023 بالقاهرة ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه"، وبتمويل قدره 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات، كمنحة مقدمة من مصر لدولة أوغندا الشقيقة .

وأضاف أن هذا المشروع أسهم في إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات الاستوائية (فيكتوريا، كيوجا، ألبرت) ومصب نهر كاجيرا، وبالتالي الحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات، وتطوير المرسى النهرى وإنشاء سوق سمكى بمنطقة كامونجا مما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة لصالح الصيادين من الأهالي، واستخدام الحشائش التى يتم ازالتها من المجارى المائية كوقود حيوى يتم استخدامه بمعرفة المواطنين فى المناطق النائية والمجتمعات الريفية المطلة على ضفاف البحيرات، حيث قام المشروع بإنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي، وتدريب المواطنين على إزالة الحشائش المائية يدويًا واستخدامها في إنتاج الغاز، إلى جانب إنتاج السماد العضوي لزيادة الإنتاجية الزراعية .

جدير بالذكر، أنه يتم تنفيذ هذه الأعمال كإستكمال للإتفاقية الموقعة بين مصر وأوغندا في عام 1999 بشأن المنحة المصرية المقدمة لجمهورية أوغندا لتنفيذ "مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي (فيكتوريا - كيوجا - ألبرت - مصب نهر كاجيرا)" .

