بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.. موعد تسليم شهادة الحافز الرياضى للطلاب

القاهرة - سامية سيد - حددت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات استلام الطلاب شهادات الحافز الرياضى للعام الدراسى 2024،2025، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، موضحة أنه لكل الطلاب والطالبات الفائزين فى بطولات الجمهورية والمستحقين الحافز الرياضى سيتم البدء فى تسليم الشهادات من يوم الإثنين الموافق 28/7/2025 من الساعة التاسعة و النصف صباحاً، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، بمقر الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية - الدور الرابع - مبنى وزاره التربية والتعليم والتعليم الفنى - الحى الحكومى - العاصمة الإدارية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتسليم الطلاب شهادة الحافز الرياضى:

- أصل شهادة النجاح للإطلاع وتسليم صورة منها.

- سداد قيمة الشهادة من خلا ل الفيزا فقط.

علمأ بأنه يتم تسليم الشهادة للطالب أو ولى الأمر فقط، وما دون ذلك بتوكيل رسمى.

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء 22 يوليو 2025، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.



وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.

وبلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالب وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.

أما بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.