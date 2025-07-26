شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن نتائج مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسى 2024 -2025 الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن اعتماد نتائج الدور الثاني للدارسين بـ مراكز الثقافة الإسلامية التابعة للوزارة للعام الدراسي 2024 /2025 م، وذلك في الفرق الدراسية الثلاث: الفرقة التمهيدية، والفرقة الأولى، والفرقة الثانية.

وقد تقرَّر نشر النتائج رسميًّا في مقارّ جميع المراكز، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 م، حيث يمكن للدارسين التوجّه إلى إدارات المراكز للاطلاع على نتائجهم، واستلام إشعارات النجاح أو الرسوب.

وتؤكد الوزارة ما يلي:

أولًا: من اجتاز امتحانات الدور الثاني بنجاح في الفرقة التمهيدية يُعدّ ناجحًا، ويحقُّ له الالتحاق بالفرقة الأولى للعام الدراسي الجديد، وفق الإجراءات المعتمدة.

إعلان نتيجة الفرقة التمهيدية الدور الثاني 2024-2025-1 (1)



إعلان نتيجة الفرقة التمهيدية الدور الثاني 2024-2025-1 (2)



إعلان نتيجة الفرقة التمهيدية الدور الثاني 2024-2025-1 (3)



إعلان نتيجة الفرقة التمهيدية الدور الثاني 2024-2025-1 (4)

ثانيًا: من نجح في الفرقة الأولى يُعد مؤهلًا للانتقال إلى الفرقة الثانية، شريطة استيفاء الضوابط والإجراءات المطلوبة.

ثالثًا: من أتمَّ الفرقة الثانية بنجاح يُعدُّ خريجًا رسميًّا من المركز، وستُحدد مواعيد تسليم شهادات التخرج لاحقًا من خلال كل مركز.

وتقدمت الوزارة بالتهاني لجميع الناجحين، فإنها تعبر عن تقديرها لجهودهم المثمرة، وتتمنى لهم مزيدًا من التفوق في مسيرتهم العلمية، داعيةً إياهم إلى استكمال رحلتهم في طلب العلم؛ بما يخدم الدين والوطن، ويسهم في نشر الوعي الديني الرشيد.