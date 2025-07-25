شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يؤكد أهمية الممارسات التصنيعية الجيدة لسلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور السيد شريف، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية على الأهمية القصوى لتطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة (GMP) كركيزة أساسية لضمان سلامة وصحة المستهلكين.

أضاف مدير المعهد، أن سلامة الغذاء تُعد أحد الركائز الأساسية لضمان صحة المستهلكين وجودة المنتجات الغذائية. تهدف هذه الممارسات إلى منع التلوث الغذائي بجميع أنواعه – الميكروبيولوجي والكيميائي والفيزيائي – من خلال تطبيق إجراءات وقائية فعالة في جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من استلام المواد الخام وصولًا إلى المنتج النهائي.

ويهدف قطاع التصنيع الغذائي، من خلال تطبيق هذه الممارسات، إلى تأمين وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين، وزيادة ثقة المستهلكين وأصحاب الشركات في الأجهزة الرقابية، وتسهيل حركة التجارة.

يشار إلى أن الممارسات التصنيعية الجيدة تعد ضمن الممارسات الضرورية التي يجب تطبيقها في العملية التصنيعية للحصول على منتج عالي الجودة، مع حماية العاملين من أي مخاطر، وضمان حماية المستهلكين من الأمراض أو الغش.

ويشير مدير المعهد إلى أن هذه الممارسات تُعد برامج تمهيدية وركائز هامة تساعد شركات الأغذية في الحفاظ على سلامة الأغذية وجودتها، مع زيادة إنتاجيتها.

ويهدف المعهد إلى تأهيل وتعريف المتدربين بأهمية تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة كأحد البرامج التمهيدية التي تُعد أساسًا لتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (نظام الهاسب - HACCP)، بالإضافة إلى مواصفات عالمية هامة مثل مواصفة إدارة سلامة الغذاء ISO 22000/2018.

كما تُعد الممارسات التصنيعية الجيدة مكونًا رئيسيًا في مخططات المبادرة العالمية لسلامة الأغذية (GFSI)، وهو برنامج يحمل أوراق اعتماد قوية تساعد شركات الأغذية على جذب العملاء أو الحفاظ عليهم وضمان جودة منتجاتهم.

