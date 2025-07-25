شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه رسالة مهمة حول الأدوية المغشوشة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إن الأدوية المغشوشة والمتدنية الجودة مشكلة عالمية تؤثر على جميع مناطق العالم. متابعة أن استخدام الأدوية المغشوشة يؤدى إلى أضرار صحية جسيمة وفشل في علاج العديد من الأمراض.​

وأضافت: عند شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة وغير موثوقة، تزداد احتمالية الحصول على أدوية مزيفة، لم تمر بعمليات التقييم والرقابة الصارمة.​

وأكدت أن الأدوية المزيفة قد تحتوى على :-

•مكونات ذات جودة منخفضة أو بجرعات خاطئة.​

•تحمل معلومات تعريفية مزيفة بشكل احتيالي.​

• عبوات مزيفة أو تركيزات أقل من المادة الفعالة.​