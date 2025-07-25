شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد ذكرت أن صفارات إنذار دوت في مناطق بالضفة الغربية والنقب والبحر الميت.

وترتفع وتيرة التصعيد مجددًا بين الحوثيين فى اليمن وإسرائيل؛ على خلفية استمرار الجماعة فى توجيه صواريخ تجاه الأراضى المحتلة واعتراض السفن التجارية في مياه البحر الأحمر.

وفى إطار صراع إسرائيل المفتوح مع إيران و"محاور المقاومة" التابعة لها ومن بينهم جماعة الحوثي ؛ أعلنت إسرائيل أن اليمن دخل رسميا ضمن حساباتها العسكرية، مؤكدة أن المواجهة مع الحوثيين ستكون "طويلة"، وأنها تجهز "بنك أهداف" جديد لضرب مواقع استراتيجية داخل العمق اليمني؛ ما يعني أن إسرائيل تتجه نحو صراع مفتوح، يتضمن تشكيل غرفة عمليات خاصة، واستهداف قيادات ومواقع حساسة داخل اليمن.