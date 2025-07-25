شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة قس مساعد وشيخ وشمامسة جدد لكنيسة المعادى والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الجمعة، في احتفال رسامة الأخ ماريو مجدي قسًا مساعدًا للكنيسة، ورسامة الشيخ روبير وديد، بالإضافة إلى رسامة مجموعة من الشمامسة الجدد، للكنيسة الإنجيلية بالمعادي.

وشارك في الحضور كل من: الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، القس نادي لبيب، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، القس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، الدكتور القس عزت شاكر، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، الدكتور القس بشير أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، القس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، القس نسيم فضل، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمعادي، القس جون زاهي، راعي الطلبة بكلية اللاهوت الإنجيلية، القس هاني جاك، نائب رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والشيخ أسامة بولس، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع القاهرة.

وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية جميع المرتسمين الجدد، وفي كلمته عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بالمشاركة في هذا اليوم، قائلًا: "سعيد بتواجدي اليوم في قلب هذا الجمع الكبير من شعب كنيسة المعادي، ذلك الحضور المحب."

وأضاف: "الله قادر أن يصنع من ضعفنا قوة، ومن ترددنا ثباتًا، ومن اندفاعنا حكمة، وتذكّروا بطرس، ذاك الذي عرف العناد والانفعال، لكن الله لم يتركه، حتى صار صخرة بُنيت عليها الكنيسة، مؤكدًا: إن كنتم تشعرون يومًا بالتهميش، أو العجز، أو الفشل، فانظروا إلى بطرس، وتذكروا أن الله يُكمّل من يختارهم."

واختتم رئيس الطائفة كلمته بالصلاة من أجل الخدام الجدد، أن يمنحهم الله نعمة الحكمة والمحبة والثبات في حمل الرسالة وسط العالم.