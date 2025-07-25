شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل عمليات الإسكان للتشطيب والترميم بفترات سداد تصل 10 سنوات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من المواطنين عن معرفة تفاصيل برامج تمويل عمليات الإسكان، وفي هذا السياق أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن برنامج تمويل عمليات الإسكان، والذي يهدف إلى مساعدة المواطنين في تجهيز مساكنهم أو إجراء أعمال التشطيب والترميم، مع توفير تسهيلات سداد تناسب مختلف الفئات.

ويشمل التمويل موظفي الحكومة والقطاع العام، أصحاب المعاشات وورثتهم، وأصحاب الأوعية الادخارية، ويمنح التمويل بنسبة عبء دين تصل إلى 75% من قيمة الراتب أو المعاش.

سعر العائد: 15% للتمويلات من سنة إلى 5 سنوات، و17% للتمويلات من 6 إلى 10 سنوات، المصاريف الإدارية: 1.5% من قيمة التمويل تُسدد مقدمًان، غرامات التأخير: 1.5% شهريًا من قيمة القسط المتأخر.

الضمانات المطلوبة:

- أصحاب المرتبات: تحويل الراتب أو القسط الشهري، مع تقديم ضامن حكومي، والتأمين على الحياة.

- أصحاب المعاشات وورثتهم: تحويل المعاش أو الحصة الشهرية مع نفس الضمانات.

- العاملون بالقطاع الخاص: تقديم إقرار بالسداد النقدي وضامنين من جهات حكومية.

- أصحاب الودائع الادخارية: تجميد الوديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد.

المستندات المطلوبة:

طلب التمويل، الرقم التأميني، صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال مرافق حديث، بيان مفردات الدخل، وصورة عقد الإيجار أو التمليك.