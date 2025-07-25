شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترمم أشهر عمارة تجارية بالعتبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تشهد منطقة العتبة بالقاهرة أعمال تطوير تستهدف تنظيم تواجد الباعة الجائلين، وترميم المبانى التراثية ومن بين المبانى التى تم ترميمها "عمارة تيرينج "والتى استعادت رونقها مرة أخرى.

وفي مطلع القرن العشرين وفي غضون عام 1928 ،قام المعماري النمساوي "أوسكار هوروفيتس " ببناء مبنى "كمركز تجاري" بمنطقة العتبة – باعتبارها منطقة وسيطة تربط بين القاهرة القديمة والجديدة – يحمل إسم "تيرينج" وتبلغ مساحته 1235م2، والذي كان يهدف إلى بناء مركز تجاري يحاكي المتاجر الأوروبية في ذلك الحين.

وفي عام 2009 تم إدراج مبنى تيرينج بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز تحت رقم توثيق ( 03220000016 )مستوى تصنيف " أ " ، وقد قامت محافظة القاهرة بتطوير المبنى ضمن أعمال تطوير منطقة العتبة والموسكي ، نظراً لسوء حالته حتى يستعيد رونقه من جديد .

وشملت أعمال التطوير العناصر الآتية :

- استكمال الزخارف والحليات والكرانيش والفورم المفقودة

- ترميم القبة

- استعدال الكتلة الحديدية التي تميز بها المبنى من أعلى

- رفع كفاءة مجسم الكرة الأرضية والتماثيل الأربعة التي تحمله

- استكمال الزجاج الخاص بالمجسم

- التشوهات التى تمت على المبنى وإعادة الشبابيك والزجاج إلى أصله بعد ازالة واجهات المحلات المخالفة

عماره تيرينج بعد الترميم



عماره تيرينج قبل الترميم



عماره تيرينج



عماره تيرينج اثناء الترميم