نقيب العلوم الصحية: نطالب بوجود 10 ممثلين كحد أدنى للعمال في البرلمان المقبل

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بـ العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تجربة السنوات الأربع الماضية أثبتت أن تمثيل العمال داخل البرلمان كان ضعيفا وغير معبر عن حجم وتنوع الحركة العمالية في مصر، مؤكدا أن الاتحاد العام يضم 27 نقابة عامة تمثل أكثر من 6 ملايين عامل، ومن غير المنطقي أن يختزل تمثيل هذه الكتلة الضخمة في نائب أو نائبين فقط.

وأضاف الدبيكى، في تصريحات خاصة لليوم السابع: أن هناك قطاعات نقابية تضم عشرات بل مئات اللجان النقابية، ومن ثم فإن التمثيل الحالي لا يوازي الحجم التنظيمي أو المهني للنقابات، موضحا أن عدد النواب النقابيين في فترات سابقة كان يتراوح بين 10 إلى 15 نائبا على الأقل، وهو ما كان يساهم في تغطية القضايا العمالية بمختلف القطاعات تحت قبة البرلمان.

وأشار الدبيكي إلى أن التمثيل الضعيف للنقابيين يضعف قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم داخل البرلمان، مؤكدا أن ما واجهته النقابات في معركة إصدار قانون العمل الجديد من ضغوط شديدة، يؤكد أهمية وجود عدد كاف من النواب العماليين القادرين على خوض التفاوض داخل اللجان التشريعية، وقال: "البرلمان يجب أن يعكس صوت القواعد العمالية في مواقع العمل المختلفة، وليس فقط صوت الجهات التنفيذية، وإذا كنا نختار وزراء من داخل صفوف الحركة النقابية لواحدة من أبرز الوزارات -وزارة العمل-، فمن باب أولى أن يكون للعمال تمثيل تشريعي ورقابي يعادل دورهم في الاقتصاد الوطني".

كما أكد الدبيكي أن النقابة تطالب البرلمان القادم بسرعة إصدار قانون "مهنية العلوم الصحية"، الذي يقر النقابة كنقابة مهنية تمثل العاملين المؤهلين في هذا المجال الحيوي، أسوة بالتمريض والعلاج الطبيعي، مشيرا إلى أن "النقابة ليست نقابة عمالية تقليدية، بل تمثل أصحاب مهن طبية مساعدة حاصلين على مؤهلات ودراسات عليا، ويجب الاعتراف بهم ضمن الهيكل الصحي الرسمي"، مؤكدا أن النقابة العامة للعلوم الصحية تعمل على مسارين: المطالب المهنية والتشريعية، جنبا إلى جنب مع المطالب العمالية والنقابية داخل الاتحاد العام، مضيفا أن تجربة "العلوم الصحية" نموذج يثبت إمكانية التوأمة بين الدور المهني والعمالي، دون تعارض، بل بتكامل يخدم العامل والمهنة والدولة في آن واحد.