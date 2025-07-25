شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: دخول المساعدات لغزة يؤكد استمرار مصر في تحمل مسئوليتها تجاه فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن إنفاذ المساعدات المصرية لقطاع غزة دليل على استمرار مصر في تحمّل مسؤوليتها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء فى قطاع غزة، خاصة فى ظل الوضع الكارثى والتهديد بالمجاعة التى تسقط يوميا العشرات بل المئات من الفلسطينيين العُزل.

وأوضح حسن سلامة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مصر لم تتوقف عن تحملها الوقوف بجانب القضية الفلسطينية على مدار سنوات، ومصر ظلت ترسل مساعدات إنسانية لقطاع غزة حتى قام الاحتلال الإسرائيلى بهدم معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ولفت حسن سلامة إلى أن معبر رفح كان كاشفا عن حجم المساعدات الإنسانية المصرية التى دخلت قطاع غزة والتى بلغت 80% من المساعدات المصرية الخالصة، حتى مساعدات الإسقاط الجوى كانت كاشفة عن هذا الأمر.