شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يقدم قروضا اجتماعية بدون فوائد.. وشروط ميسرة لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي قروض اجتماعية تصل قيمتها إلى 10 آلاف جنيه، بدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، مع فترة سداد تصل إلى 3 سنوات، كما يتم إسقاط القرض نهائيًا في حال وفاة المقترض.

وتأتي هذه التمويلات ضمن جهود بنك ناصر لتوفير دعم مالي سريع للفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهلهم.

الفئات المستحقة:

يستفيد من هذه القروض أصحاب المرتبات، وأصحاب المعاشات، وورثة المعاشات، لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاجتماعية المختلفة مثل الزواج، العلاج، أو الأعباء الدراسية.

الشروط الأساسية:

- في حالة الاقتراض بضمان المرتب: يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، مع تقديم ضامن من الجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو الراتب إلى البنك.

- في حالة الاقتراض بضمان المعاش: يشترط تحويل المعاش إلى البنك، وفي حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن حكومي.

إجراءات الحصول على الخدمة:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن (سارية).

- الرقم التأميني لكل من المقترض والضامن والمستفيد.

- بيان مفردات مرتب أو معاش.

قروض موجهة لاحتياجات متنوعة:

- قرض الزواج: تقديم أصل وثيقة عقد قران (للمسلمين) أو محضر خطبة (للمسيحيين) بشرط ألا تتجاوز مدته 7 سنوات.

- قرض العلاج: تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من مستشفى تابع لوزارة الصحة.

- قرض أعباء بدء العام الدراسي: تقديم قيد من المدرسة أو الجامعة.

- قرض تجهيز الرسائل العلمية ومشروعات التخرج: خطاب من الجامعة يثبت الحاجة.

- قرض الحالات الطارئة: تقديم مستند رسمي يوضح طبيعة الحالة الطارئة.