شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. تنسيق 2025.. 8 كليات تقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بـ50% والان مع تفاصيل الخبر
شهدت دواوين الوزارات، اليوم نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات.
تنسيق الجامعات 2025.. 8 كليات تقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة مباشرة بـ50%
غدا.. وزارة الأوقاف تعقد (675) مجلس فقه بعنوان تعريف الصلاة وفضلها وأركانها
رئيس جامعة حلوان: استكمال منظومة التحول الرقمى للوصول نحو "الإدارة الذكية"
دار الإفتاء توضح خطورة تعاطي المخدرات ومعارضتها لمقاصد الشرع.. اعرف التفاصيل
وزارة التضامن تطلق قافلة تنموية بحدائق أكتوبر لدعم سكان المناطق المطورة
صندوق مكافحة الإدمان يجدد تحذيراته من الحشيش ويؤكد يسبب الهلاوس وضمور المخ
انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بشمال سيناء
تنطلق غدًا.. جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى فى الجيزة
وزيرة التنمية المحلية: بدء تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة فى مصر الجديدة
هيئة الرعاية الصحية: تقديم خدمات الغسيل الكلوي بأسوان دون قوائم انتظار
الزراعة تضرب بيد من حديد: حملات تفتيش مكثفة على مخازن الأعلاف وخاماتها
الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 14 مليونا و556 ألف خدمة مجانية خلال 9 أيام
