الارشيف / أخبار مصر

حصاد الوزارات.. تنسيق 2025.. 8 كليات تقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بـ50%

0 نشر
0 تبليغ

  • حصاد الوزارات.. تنسيق 2025.. 8 كليات تقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بـ50% 1/2
  • حصاد الوزارات.. تنسيق 2025.. 8 كليات تقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بـ50% 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. تنسيق 2025.. 8 كليات تقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بـ50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرئيسية أخبار عاجلة
وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
Facebook فيسبوك WhatsApp واتساب X
الجمعة، 25 يوليو 2025 05:00 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات.

تنسيق الجامعات 2025.. 8 كليات تقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة مباشرة بـ50%

غدا.. وزارة الأوقاف تعقد (675) مجلس فقه بعنوان تعريف الصلاة وفضلها وأركانها

رئيس جامعة حلوان: استكمال منظومة التحول الرقمى للوصول نحو "الإدارة الذكية"

دار الإفتاء توضح خطورة تعاطي المخدرات ومعارضتها لمقاصد الشرع.. اعرف التفاصيل

وزارة التضامن تطلق قافلة تنموية بحدائق أكتوبر لدعم سكان المناطق المطورة

صندوق مكافحة الإدمان يجدد تحذيراته من الحشيش ويؤكد يسبب الهلاوس وضمور المخ

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بشمال سيناء

تنطلق غدًا.. جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى فى الجيزة

وزيرة التنمية المحلية: بدء تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة فى مصر الجديدة

هيئة الرعاية الصحية: تقديم خدمات الغسيل الكلوي بأسوان دون قوائم انتظار

الزراعة تضرب بيد من حديد: حملات تفتيش مكثفة على مخازن الأعلاف وخاماتها

الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 14 مليونا و556 ألف خدمة مجانية خلال 9 أيام

 

Facebook فيسبوك WhatsApp واتساب X
Google News تابع آخر أخبار الخليج 365 على Google News
الصحه هيئه الرعايه الصحيه الزراعه دار الافتاء الاوقاف التنميه المحليه الادمان التضامن

انسخ الرابط Short URL Copy

موضوعات متعلقة

حصاد الوزارات.. 191 مسجدا مرشحا لتنفيذ بروتوكول تعاون الأوقاف والتعليم الخميس، 24 يوليو 2025 05:00 م

Trending Plus

الخليج 365 Trending

الجمهور يتوافد على حفل تامر حسنى والشامى فى مهرجان العلمين الجمعة، 25 يوليو 2025 07:21 م
مصر وقطر تؤكدان تواصل جهودهما الحثيثة فى ملف الوساطة بغزة الجمعة، 25 يوليو 2025 07:05 م
جراديشار وزيزو وتريزيجيه يقودون هجوم الأهلى أمام البنزرتي التونسى الجمعة، 25 يوليو 2025 06:57 م
وصول لاعبى الأهلى إلى ملعب مواجهة البنزرتي التونسي.. فيديو الجمعة، 25 يوليو 2025 06:29 م
فى إنجاز تاريخى.. أحمد هشام يحصد برونزية بطولة العالم لسلاح السيف الجمعة، 25 يوليو 2025 06:13 م
الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر وقطر بشأن حرب غزة ونتوقع تحقيق بعض النجاح الجمعة، 25 يوليو 2025 06:09 م
تنسيق الجامعات 2025.. 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات الجمعة، 25 يوليو 2025 05:34 م
تعرف على برنامج تدريبات الأهلي بعد العودة من معسكر تونس الجمعة، 25 يوليو 2025 05:20 م
انفجار مرعب في سيارة يهز ضواحي واشنطن.. صور وفيديو الجمعة، 25 يوليو 2025 05:17 م
"ناسا" تحذر من كويكب يقترب من الأرض الإثنين المقبل بحجم برج بيزا المائل الجمعة، 25 يوليو 2025 05:02 م
للسنة الـ40 على التوالى.. اليابانيات رقم 1 فى طول العمر الجمعة، 25 يوليو 2025 05:01 م
غداً بدء امتحانات الدور الثاني بالقاهرة.. تفاصيل الجمعة، 25 يوليو 2025 04:57 م
الأحد المقبل.. قرعة علنية وغير موجهة للدوري المصري الجديد الجمعة، 25 يوليو 2025 04:40 م
بعد وفاة هالك هوجان متأثرا بها.. أعراض مبكرة للسكتة القلبية لا تتجاهلها الجمعة، 25 يوليو 2025 04:00 م

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة من التعليم العالى

لا يفوتك

بنك ناصر يقدم قروضا اجتماعية بدون فوائد.. وشروط ميسرة لمحدودى الدخل الجمعة، 25 يوليو 2025 08:49 م
حليب الكركم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله يوميا؟ الجمعة، 25 يوليو 2025 08:00 م

الخليج 365.. فصائل العمل الوطنى الفلسطينى: نثق بقدرة مصر على وقف عدوان إسرائيل الجمعة، 25 يوليو 2025 07:24 م
مخاطر انخفاض مستويات السكر فى الدم.. أعراض لا يجب تجاهلها الجمعة، 25 يوليو 2025 07:00 م
أخبار مصر.. غدا ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 43 درجة الجمعة، 25 يوليو 2025 06:00 م
تعرف على برنامج تدريبات الأهلي بعد العودة من معسكر تونس الجمعة، 25 يوليو 2025 05:20 م
الفرعون يتألق.. تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد ميلان قبل موقعة "هونج كونج" الجمعة، 25 يوليو 2025 05:00 م
ريبييرو يُشيد بمستوى شباب الأهلي في معسكر تونس.. اعرف التفاصيل الجمعة، 25 يوليو 2025 05:00 م
مع ارتفاع درجات الحرارة.. اعرف تأثير الجفاف على معدتك ونصائح للوقاية الجمعة، 25 يوليو 2025 05:00 م
الأحد المقبل.. قرعة علنية وغير موجهة للدوري المصري الجديد الجمعة، 25 يوليو 2025 04:40 م
مصدر بالزمالك: الطبيب الأجنبى يصل أول الشهر المقبل لتولي مهام عمله الجمعة، 25 يوليو 2025 04:20 م
بيراميدز يتعاقد مع جناح برازيلى لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل الجمعة، 25 يوليو 2025 04:14 م
المزيد من Trending Plus

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements