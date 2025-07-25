حصاد الوزارات.. تنسيق 2025.. 8 كليات تقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بـ50%

الجمهور يتوافد على حفل تامر حسنى والشامى فى مهرجان العلمين الجمعة، 25 يوليو 2025 07:21 م

مصر وقطر تؤكدان تواصل جهودهما الحثيثة فى ملف الوساطة بغزة الجمعة، 25 يوليو 2025 07:05 م

جراديشار وزيزو وتريزيجيه يقودون هجوم الأهلى أمام البنزرتي التونسى الجمعة، 25 يوليو 2025 06:57 م

وصول لاعبى الأهلى إلى ملعب مواجهة البنزرتي التونسي.. فيديو الجمعة، 25 يوليو 2025 06:29 م

فى إنجاز تاريخى.. أحمد هشام يحصد برونزية بطولة العالم لسلاح السيف الجمعة، 25 يوليو 2025 06:13 م

الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر وقطر بشأن حرب غزة ونتوقع تحقيق بعض النجاح الجمعة، 25 يوليو 2025 06:09 م

تنسيق الجامعات 2025.. 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات الجمعة، 25 يوليو 2025 05:34 م

تعرف على برنامج تدريبات الأهلي بعد العودة من معسكر تونس الجمعة، 25 يوليو 2025 05:20 م

انفجار مرعب في سيارة يهز ضواحي واشنطن.. صور وفيديو الجمعة، 25 يوليو 2025 05:17 م

"ناسا" تحذر من كويكب يقترب من الأرض الإثنين المقبل بحجم برج بيزا المائل الجمعة، 25 يوليو 2025 05:02 م

للسنة الـ40 على التوالى.. اليابانيات رقم 1 فى طول العمر الجمعة، 25 يوليو 2025 05:01 م

غداً بدء امتحانات الدور الثاني بالقاهرة.. تفاصيل الجمعة، 25 يوليو 2025 04:57 م

الأحد المقبل.. قرعة علنية وغير موجهة للدوري المصري الجديد الجمعة، 25 يوليو 2025 04:40 م