بيان بريطانى فرنسى ألمانى: نعارض فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضى المحتلة

القاهرة - سامية سيد - أكد بيان بريطانى فرنسى ألمانى أنه حان الوقت لإنهاء الحرب فى غزة، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية التى نشهدها فى غزة يجب أن تتوقف الآن.

وأضاف البيان "نعارض بشدة الجهود الرامية لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا "على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

ودعا البيان "إسرائيل للسماح فورا للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها بغزة".