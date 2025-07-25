شكرا لقرائتكم خبر عن الحامدية الشاذلية تحتفل بالليلة الختامية لمولد سيدى أبى العباس المرسى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ الحسين حامد سلامة الراضي، شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن إحياء مولد العارف بالله سيدي أبي العباس المرسي هو تجديد للعهد مع أولياء الله الصالحين، وتأكيد على تمسك أبناء التصوف بالقيم الروحية النبيلة التي تحمي المجتمعات من الغلو والتطرف، مشددًا على أن الطرق الصوفية ستظل حائط صد في مواجهة التيارات المتشددة، وحاضنة للقيم الأخلاقية والروحية الأصيلة.

وجاءت تصريحات الشيخ الحسين حامد سلامة الراضي خلال مشاركته في الليلة الختامية للمولد الشريف، والتي نظمتها مشيخة وسجادة الطريقة الحامدية الشاذلية بمدينة الإسكندرية، وسط حضور مهيب من المريدين ومحبي آل البيت من مختلف المحافظات.

وقد بدأت فعاليات الليلة عقب صلاة المغرب بقراءة بردة المديح داخل مسجد سيدي ياقوت العرشي، تلتها إقامة الحضرة العامة عقب صلاة العشاء، قبل أن تُستكمل الشعائر والابتهالات الصوفية في دار المناسبات الكبرى بساحة سيدي ابي العباس المرسي المجاورة لبنك مصر.

وأشار شيخ الحامدية الشاذلية، إلى أن هذه المناسبة المباركة تُعد من أبرز محطات النور في العام، وتحمل رسائل روحانية وإنسانية عميقة، مؤكدًا أن التصوف ليس مجرد طقوس بل هو تربية وسلوك وعلم ومعاملة.

ودعت دار مشيخة الطريقة الحامدية الشاذلية أبناء الطريقة من الزوايا المختلفة للمشاركة الفاعلة في الاحتفال، متحلين بآداب الطريق والسلوك المهذب، بما يليق بصاحب المقام الشريف وبتاريخ الطريقة العريقة التي أسسها الإمام سيدي سلامه الراضي، واستمر عطاؤها على يد أبنائه حتى شيخها الحالي الشيخ الحسين حامد سلامه الراضي.

وتُعد الطريقة الحامدية الشاذلية واحدة من أعرق الطرق الصوفية بمصر، يتخطى عمرها مائة وأربعين عاما وتتميز بانتشار واسع وزوايا نشطة، وارتباط قوي بالنهج الأزهري الوسطي، ما يجعلها ركيزة أساسية في خريطة التصوف المصري والعربي.



الحامدية الشاذلية تحتفل بالليلة الختامية لمولد سيدي ابي العباس المرسي