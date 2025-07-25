شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. فصائل العمل الوطنى الفلسطينى: نثق بقدرة مصر على وقف عدوان إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: فصائل العمل الوطنى الفلسطينى: نثق بقدرة مصر على وقف العدوان الإسرائيلى.. عشائر غزة: نرفض تشويه دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية.. مصر حصن القضية الفلسطينية.. وسياسيون: حملات التشويه لن تنال من دورها التاريخى



فصائل العمل الوطنى الفلسطينى: نثق بقدرة مصر على وقف العدوان الإسرائيلى.. عشائر غزة: نرفض تشويه دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية.. القاهرة تعلن استئناف المفاوضات الأسبوع الجارى بعد دراسة إسرائيل عرض حماس

مصر حصن القضية الفلسطينية.. وسياسيون: حملات التشويه لن تنال من دورها التاريخى

أكرم القصاص يكتب: مصر تواصل حربها فى مواجهة الإبادة الصهيونية والتهجير والأكاذيب

"التعليم العالى" تتنظر نتيجة الثانوية لإعلان بدء المرحلة الأولى.. مكتب التنسيق يتأهب لوضع شرائح المجموع التكرارى للكشف عن الحد الأدنى.. وتوقعات ببدء المرحلة منتصف الأسبوع.. "التعليم" تعلن بدء قبول تظلمات طالب الثانوية العامة غدا

مصر ضمن أقوى 10 دول عالميا فى 2030.. قناة "GlobeRanked" تؤكد: القاهرة تمتلك قوة اقتصادية وقدرات تكنولوجية ونفوذا

البنك الدولى يرصد ثمار شراكته مع مصر حتى منتصف 2025.. دعم تنموى شامل ينعكس على حياة مالينى املواطنني400.. ألف فرصة عمل.. وإنشاء 600 ألف وحدة لمحدودى الدخل

ممثل الأمم المتحدة الإنمائى يشرح تفاصيل التقدم بالعمل المناخى والتحول الرقمى فى مصر

6.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية شمال سيناء وقطاع الزراعة يستحوذ على النسبة الأكبر 21.7%



