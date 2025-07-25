شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق يشكر وزير الإسكان ورئيس القابضة للمياه ويبشر العاملين بأخبار سارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، الشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وللمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لاستجابتهما لمطالب النقابة العامة ولجانها النقابية التابعة.

وأعلن "فؤاد"، عن قرب الإعلان عن أخبار سارة تخص العاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، وذلك يوم الأحد المقبل.

وفي رسالة طمأنة، توجه رئيس النقابة العامة للمرافق برسالة إلى اللجان النقابية التابعة لقطاعات المرافق الأربعة (الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي، والإسكان) على مستوى الجمهورية، دعاهم فيها إلى مواصلة السعي والاجتهاد للمطالبة بحقوق العاملين المشروعة، مؤكدا أن الجهود الصادقة تكلل بالنجاح والتوفيق.

كما دعا هشام فؤاد جميع العاملين بقطاعات المرافق العامة إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطنين.

يذكر أن رئيس النقابة العامة للمرافق كان قد عقد اجتماعا موسعا، الإثنين الماضي، مع ممثلي اللجان النقابية للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من مختلف المحافظات، بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، حيث انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات والقرارات، من بينها مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن مطالب العاملين وحقوقهم المشروعة.