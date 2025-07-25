شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يهدى مستنسخًا لمومياء وتابوت الملك توت عنخ آمون لمتحف الحضارات الإفريقية فى داكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، بإهداء مستنسخ لمومياء وتابوت الملك توت عنخ آمون إلى متحف الحضارات الإفريقية فى العاصمة السنغالية داكار، في احتفالية شاركت فيها السيدة خادي جاى وزيرة الثقافة والشباب والرياضة السنغالية وعدد من كبار المسئولين، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السنغال.

أعرب الوزير عبد العاطي في كلمته عن اعتزازه بعمق الروابط التاريخية بين مصر والسنغال، مشيرًا إلى أن هذا الإهداء يأتي تعبيراً عن التقدير المتبادل والحرص المشترك على تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين شعوب القارة الإفريقية. وأكد أن اختيار توت عنخ آمون، أحد أبرز رموز الحضارة الفرعونية، يحمل دلالات قوية على عمق الإرث الحضاري المصري، وحرص القاهرة على مشاركة هذا التراث مع أشقائها الأفارقة. كما أشار إلى تطلع مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا، معرباً عن ترحيب مصر بالتعاون مع المتاحف والمراكز الثقافية في الدول الإفريقية، بما يُعزز من جسور التواصل والتكامل الإفريقي.

من جانبها، أعربت الوزيرة السنغالية عن تقدير بلادها لهذه اللفتة الكريمة، التي تُجسد عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين، مؤكدة أن عرض المستنسخ داخل متحف الحضارات الإفريقية يعكس روح التضامن بين شعوبها، وإبراز الأبعاد الثقافية والتنموية في علاقات التعاون بين مصر والسنغال.



المومياء

وزير الخارجية فى متحف الحضارات الإفريقية